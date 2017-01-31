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31 янв 2017

АвтоВАЗ поделился подробностями новой «Нивы»

АвтоВАЗ поделился подробностями новой «Нивы»
Автор фото: фликр.ком

Пресс-служба отечественной компании АвтоВАЗ рассказала о процессе создания нового поколения популярного отечественного внедорожника Lada 4x4.

Российский автопроизводитель приступил к созданию третьего поколения внедорожника, который теперь именуется Lada 4x4 NG (New Generaltion). Как особо подчеркивают в компании, для реализации этого проекта специально была создана отдельная команда инженеров, которая не распыляет свои усилия на сторонние задачи.

«В компании создается специальная команда инженеров, в задачи которой входит развитие проекта Lada 4x4 NG в тесной кооперации со специалистами Альянса Renault-Nissan. Наша основная цель — создать высококонкурентный автомобиль с выдающимися внедорожными возможностями, предназначенный для России и экспортных рынков», - заявили официальные представители АвтоВАЗа.

В настоящее время специалисты занимаются изучением наиболее подходящего варианта платформы для новинки. При этом, не исключается и вариант с поперечным расположением двигателя, вместо текущего продольного. Аргументом в пользу этого является то, что использование подобной архитектуры в последние годы стало глобальным трендом в сегменте кроссоверов и внедорожников с силовыми агрегатами мощностью до 200 л.с..

Впрочем, окончательного решения пока еще не принято, но, по неофициальным данным, вероятность увидеть новую «Ниву» с поперечным расположением мотора очень высока.

К сожалению, пока в компании не называют даже ориентировочных сроков выхода новинки. Однако некоторые эксперты полагают, что предсерийная версия будет готова ближе ко II-ой половине будущего года.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, Российская газета, Autonews

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