Пресс-служба отечественной компании АвтоВАЗ рассказала о процессе создания нового поколения популярного отечественного внедорожника Lada 4x4.

Российский автопроизводитель приступил к созданию третьего поколения внедорожника, который теперь именуется Lada 4x4 NG (New Generaltion). Как особо подчеркивают в компании, для реализации этого проекта специально была создана отдельная команда инженеров, которая не распыляет свои усилия на сторонние задачи.

«В компании создается специальная команда инженеров, в задачи которой входит развитие проекта Lada 4x4 NG в тесной кооперации со специалистами Альянса Renault-Nissan. Наша основная цель — создать высококонкурентный автомобиль с выдающимися внедорожными возможностями, предназначенный для России и экспортных рынков», - заявили официальные представители АвтоВАЗа.

В настоящее время специалисты занимаются изучением наиболее подходящего варианта платформы для новинки. При этом, не исключается и вариант с поперечным расположением двигателя, вместо текущего продольного. Аргументом в пользу этого является то, что использование подобной архитектуры в последние годы стало глобальным трендом в сегменте кроссоверов и внедорожников с силовыми агрегатами мощностью до 200 л.с..

Впрочем, окончательного решения пока еще не принято, но, по неофициальным данным, вероятность увидеть новую «Ниву» с поперечным расположением мотора очень высока.

К сожалению, пока в компании не называют даже ориентировочных сроков выхода новинки. Однако некоторые эксперты полагают, что предсерийная версия будет готова ближе ко II-ой половине будущего года.