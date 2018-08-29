Дизайнерская новинка от АвтоВАЗ: свежая концепция Lada 4x4

Новейший прототип известного внедорожника отечественного производства давно интересует всех, кто неравнодушен к развитию событий в автоконцерне после слияния с Renault-Nissan. Новая модель Lada будет выпущена с заводской линии ориентировочно в 2021 году

В ходе Московского Автосалона 2018 года была презентована новейшая модель Lada 4x4. Внедорожник будет иметь целых 3 дисплея в салоне, его дорожный просвет будет увеличен, а свесы укоротятся. Длина автомобиля составит 4,2 метра, а создан он будет на новой платформе.

Что касается внешнего облика, автомобиль выделяется за счет особо длинных передних дверей. Хромированная радиаторная решетка выполнена в форме бумерангов, что сразу привлекает внимание. Колесные диски на 21 дюйм и светодиодная оптика выглядят очень эффектно. Комфорт во время езды обеспечивают специальные сиденья спортивного типа, а удобство управления гарантируют 2 дисплея на центральной консоли – для навигации и климат-контроля. Руль будет многофункциональным, его сегменты со скошенными углами притягивают взгляд, как и цифровые приборы на панели.

По словам бывшего президента концерна АвтоВАЗ Н. Мора, на май 2018 года не было ясно, на какой конкретно платформе будет выполнен внедорожник. Вероятнее всего, что базой послужит среднеразмерная CMFB-LS. Автомобиль планируется комплектовать двигателем 1,7 л на 83 л.с. и 5-ступенчатой КПП.