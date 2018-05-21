Второе поколение Lada 4x4 должно быть представлено не позднее 2020 года, а АвтоВАЗ до сегодняшнего дня не раскрывал никаких подробностей о проекте Lada 4x4 NG (Next Generation). Однако президент Николя Мор недавно косвенно подтвердил «переезд» модели на новую платформу.

О том, что у тольяттинского автогиганта нет собственной платформы под кроссовер или внедорожник было известно давно. Фактически сейчас у АвтоВАЗа всего две собственные платформы: Lada Kalina (на ней делают в том числе и Granta) и Vesta. Вопрос был в том, будет ли АвтоВАЗ заниматься разработкой новой платформы, адаптирует существующую или воспользуется наработками своего основного акционера, альянса Renault-Nissan.

«Очевидно, мы работаем над преемником существующей модели Lada 4x4, и мы рассматриваем потенциальную синергию с альянсом Renault-Nissan, включая возможное использование общей платформы», — цитирует ТАСС президента АвтоВАЗа Николя Мора.

Фактически Мор подтвердил, что для Lada 4x4 NG будет использоваться платформа CMF-B LS, где LS означает Low Specification. Она будет также использоваться для следующих поколений Logan и Duster. Основные компоненты она позаимствует у CMF-B HS (High Specification), на которой будет построено следующее поколение Renault Clio. Но в версии «LS» она будет лишена множества электронных систем, дорогих решений в области шумоизоляции и комфорта и т.д.

Ожидается, что АвтоВАЗ представит второе поколение Lada 4x4 в 2020 году, однако, из-за рыночной ситуации этот срок может быть сдвинут на 2022 год. А до этого момента на рынке будет присутствовать нынешнее поколение, то есть старушка «Нива», появившаяся в конце 70-х годов прошлого столетия.

