АвтоВАЗ начал испытания электрического Largus

Инсайдеры стали сообщать о старте испытаний фургонов Largus с электрическими силовыми установками. На данный момент модель существует в виде единственного прототипа, на котором обкатываются определенные технологические решения. При этом серийные автомобили могут появиться уже в следующем году

Сборку электромобилей наладят на автозаводе компании в Ижевске. Специалисты выпустят пятиместные и семиместные модификации e-Largus, которые смогут проезжать без подзарядки до 400 километров. Кроме того, инженеры готовят «батарейный» коммерческий фургон с запасом хода 250 километров и грузоподъемностью до 800 килограммов.

К сожалению, вышеперечисленные характеристики – это все, что известно об автомобиле на данный момент. К слову, в начале сентября глава АвтоВАЗ сообщил, что стоимость электрического Largus составит около полутора миллионов рублей.