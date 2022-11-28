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28 ноя 2022

АвтоВАЗ начал испытания электрического Largus

АвтоВАЗ начал испытания электрического Largus
Автор фото: фирма-производитель

Инсайдеры стали сообщать о старте испытаний фургонов Largus с электрическими силовыми установками. На данный момент модель существует в виде единственного прототипа, на котором обкатываются определенные технологические решения.  При этом серийные автомобили могут появиться уже в следующем году

Сборку электромобилей наладят на автозаводе компании в Ижевске. Специалисты выпустят пятиместные и семиместные модификации e-Largus, которые смогут проезжать без подзарядки до 400 километров. Кроме того, инженеры готовят «батарейный» коммерческий фургон с запасом хода 250 километров и грузоподъемностью до 800 килограммов.

К сожалению, вышеперечисленные характеристики – это все, что известно об автомобиле на данный момент. К слову, в начале сентября глава АвтоВАЗ сообщил, что стоимость электрического Largus составит около полутора миллионов рублей.

При написании новости использовалась информация:
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