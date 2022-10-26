Автомобильный портал Motorpage
26 окт 2022

АвтоВАЗ ненадолго возобновит производство Lada Largus

АвтоВАЗ ненадолго возобновит производство Lada Largus
Автор фото: фирма-производитель

В Тольятти планируют возобновить производство Lada Largus ещё до конца нынешнего года.  Впрочем, сборка продлиться лишь пару недель

Инсайдеры говорят, что конвейер проработает с 12 по 16 декабря, а в ограниченную партию войдут пятиместные универсалы и грузопассажирская модификация Lada Largus. Всего будет собрано около пятисот машин.

Есть мнение, что компания идет на такой шаг для поддержания интереса к модели, которую пока не могут полноценно поставить на конвейер, так как сейчас ведется его масштабное переоборудование под сборку Lada Vesta, которую перенесли из Ижевска.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Largus (2020) вид спереди

У Lada Largus обнаружились проблемы с блоком ABS.

03 августа 2022
Lada Largus (2020) вид спереди

Какой будет судьба Lada Largus ?

21 июля 2022
Lada Largus

Названа дата возобновления производства Lada Largus

13 июля 2022
Lada Largus

Lada Largus получит газовую версию

10 марта 2021
Lada Largus (2020)

Обновленный Largus – покрова сорваны

14 декабря 2020

Новый Lada Largus встал на производственную линию

04 декабря 2020

 Новости Lada Largus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

SsangYong Actyon Sports - ssangyong actyon sports (2006) «сколько потаскать тебе пришлось...» Вторичный рынок
24 октября 2022

SsangYong Actyon Sports
"«Сколько потаскать тебе пришлось...»"
Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder - сравнительный тест: volkswagen teramont против nissan pathfinder
Сравнительный тест
17 октября 2022

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder
"Битва комод-вагенов"
Citroen C4 - citroen c4 (2004) французские сюрпризы
Вторичный рынок
14 октября 2022

Citroen C4
"Пятнадцатилетний Citroen C4: французские сюрпризы"
Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором
Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"

Написано новостей:

3 1 7 0 9