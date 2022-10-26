АвтоВАЗ ненадолго возобновит производство Lada Largus

В Тольятти планируют возобновить производство Lada Largus ещё до конца нынешнего года. Впрочем, сборка продлиться лишь пару недель

Инсайдеры говорят, что конвейер проработает с 12 по 16 декабря, а в ограниченную партию войдут пятиместные универсалы и грузопассажирская модификация Lada Largus. Всего будет собрано около пятисот машин.

Есть мнение, что компания идет на такой шаг для поддержания интереса к модели, которую пока не могут полноценно поставить на конвейер, так как сейчас ведется его масштабное переоборудование под сборку Lada Vesta, которую перенесли из Ижевска.