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24 окт 2018

Двухтопливный LADA Largus скоро выйдет с конвейера

Двухтопливный LADA Largus скоро выйдет с конвейера
Автор фото: Lada.ru

На форуме «TAXI 2018. Трансформация», проходившем в Сочи, представлен готовый к серийному выпуску экземпляр битопливной версии Лада Ларгус

Автомобиль сконструирован компанией АТС, которая и будет его выпускать на своём производстве в технопарке «Жигулёвская долина». Машина сможет использовать в качестве топлива бензин или компримированный метан (КПГ).

АТС уже производит Лада Веста с двигателем, работающим на двух видах топлива. Сборка осуществляется на тех же мощностях, где будет налажен выпуск битопливного Ларгуса.

Автомобиль, предназначенный для эксплуатации на бензиновом или газовом топливе мало отличается от серийного Ларгуса. Изменён только силовой агрегат и топливная система. В комплектации пока предусмотрен только один вариант - 106-сильный двигатель с механической трансмиссией.

На двухтопливную модель ожидается высокий спрос. Прежде всего, машину ждут в сегменте коммерческих автомобилей и такси в регионах и населённых пунктах с развитой структурой КПГ - метановое топливо под давлением.

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При написании новости использовалась информация:
Speedme, Daily-Motor

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