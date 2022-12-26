Lada вывела на тесты прототипы электрических минивэнов Largus

АвтоВАЗ официально объявил о запуске цикла испытаний электрокара Lada e-Largus и обнародовал некоторые его характеристики. К слову, товарные автомобили могут увидеть свет уже к концу следующего года

На сегодняшний день мы знаем лишь мощность нового электромобиля и его запас хода. Итак, электрический двигатель на Largus развивает 150 лошадиных сил. Причем максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 140 километров в час, а на разгон до сотни автомобиль будет тратить менее десяти секунд. Что касается запаса хода, то по циклу NDEC он составляет около 400 километров. К сожалению, емкость батареи на текущий момент АвтоВАЗ не уточняет.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что на момент запуска производства электрокара он станет самой локализованной российской моделью «на батарейках». Минимум половина деталей в конструкции e-Largus будет отечественного происхождения.