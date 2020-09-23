Названы сроки начала производства обновленного Lada Largus

АвтоВАЗ подготовился к серийному выпуску существенно модернизированных универсалов и фургонов Lada Largus

АвтоВАЗ запустит серийное производство существенно модернизированных универсалов и фургонов Lada Largus в конце октября 2020 года. Об этом сообщает AutoVAZ News. Модель уже получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в Росстандарте. После рейстайлинга автомобиль получит другую переднюю часть кузова с радиаторной решеткой в фирменном X-стиле, головные фары в духе седана Renault Logan второго поколения, а также измененный капот.

В салоне появится передняя панель, как у Renault Duster, а также другой центральный тоннель, рулевое колесо и подлокотники. Перечень доступного оборудования пополнит мультимедийный комплекс от машин Renault, камера заднего вида, парктроники и подогрев задних сидений. Изменений в технической части не предусмотрено. Обновленный Lada Largus предложат с теми же 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 87 и 106 л. с., работающими с пятиступенчатой механической коробкой передач.