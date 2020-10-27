Обновлённую модель Lada Largus в этом году можно не ждать

Старт массового производства рестайлинговой версии Lada Largus в нынешнем году не состоится. Запуск модели перенесли на начало 2021-го

Как сообщает портал AvtoVAZnews, в оставшиеся до Нового года месяцы на АвтоВАЗе планируется собрать лишь несколько экземпляров Lada Largus FL — как утверждают источники, для нужд НТЦ. Производство товарных автомобилей для формирования запасов на складах дилеров стартует только в феврале, а официальные продажи новинки начнутся не ранее марта следующего года.

Ранее сообщалось, что обновлённая версия универсала получит новую переднюю часть кузова, оформленную в X-стиле, и боковые зеркала от Lada Vesta. По данным канала RCI News на Яндекс.Дзен, переработают Ларгусу и интерьер: в нём появится передняя панель от Renault Duster и некоторые компоненты от Lada Xray. Изменений по технической части не ожидается. Lada Largus сохранит 1,6-литровый атмосферный мотор в вариантах на 87 или 106 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической коробкой. Канал уверяет, что продажи рестайлинговой версии универсала всё же начнутся в нынешнем году.