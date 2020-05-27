Рестайлинговый Lada Largus сфотографировали во время тестов

«АвтоВАЗ» вывел на дорожные тесты рестайлинговый Lada Largus, передняя часть которого оформлена в Х-образном стиле, как у Vesta и XRay

Фотографии закамуфлированной новинки опубликовал тольяттинский портал TuningStock.ru. Обновлённый Largus обзавелся новыми фарами, крыльями, радиаторной решёткой и передним бампером, изменилась и форма наружных зеркал. В салоне, как ожидается, появятся новые кресла, модернизированные дверные карты, по-новому оформленная передняя панель.

Моторную гамму изменения не затронут. Как и прежде, Lada Largus можно будет купить с «вазовскими» двигателями объемом 1,6 литра мощностью 87 либо 106 лошадиных сил и паре с механической коробкой передач. В будущем может появиться модификация с автоматической трансмиссией, как у Lada Granta.