АвтоВАЗ объявил о создании трех новых проектов

На АВТОВАЗе выпустили приказы об организации трех новых проектов — они называются «Семейство автомобилей на новой платформе», «Автомобили на альтернативных источниках энергии» и «Мелкосерийные автомобили и дополнительное оборудование».

Что скрывается за этими обозначениями? В первом случае речь идет о Lada Granta нового поколения. Несмотря на то, что модель будет построена на платформе СMF-B от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, а как известно, французская сторона вышла из капитала АвтоВАЗа, «Гранту» все же доведут до серийного производства.

Проект по машинам на альтернативных источниках энергии предусматривает создание электрического фургона Largus. В рамках проекта «Мелкосерийные автомобили и дополнительное оборудование» объединены работы по программам Sport, CNG, «Автомобили для людей с ограниченными возможностями» и «Учебные автомобили».