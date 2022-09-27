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27 сен 2022

АвтоВАЗ объявил о создании трех новых проектов

АвтоВАЗ объявил о создании трех новых проектов

На АВТОВАЗе выпустили приказы об организации трех новых проектов — они называются «Семейство автомобилей на новой платформе», «Автомобили на альтернативных источниках энергии» и «Мелкосерийные автомобили и дополнительное оборудование».

Что скрывается за этими обозначениями? В первом случае речь идет о Lada Granta нового поколения. Несмотря на то, что модель будет построена на платформе СMF-B от альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, а как известно, французская сторона вышла из капитала АвтоВАЗа, «Гранту» все же доведут до серийного производства.

Проект по машинам на альтернативных источниках энергии предусматривает создание электрического фургона Largus. В рамках проекта «Мелкосерийные автомобили и дополнительное оборудование» объединены работы по программам Sport, CNG, «Автомобили для людей с ограниченными возможностями» и «Учебные автомобили».

При написании новости использовалась информация:
Drom

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