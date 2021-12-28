АвтоВАЗ определился со сроками выпуска новой «Нивы»

Lada Niva следующего поколения выйдет в 2024 году, такой срок указал АвтоВАЗ в предновогоднем обращении, посвященном подведению итогов 2021-го.

Учитывая, что этот же срок озвучивался Николя Мором в сентябрьском интервью французским СМИ, можно сказать, что информация восстановилась. Любопытно, что в стандартном исполнении «Нива» будет пятидверной, однако в 2026 году появится и версия с удлиненной колесной базой.

На данный момент известно, что внедорожник построят на базе Renault Duster следующего поколения. Интересно, что, создавая «Ниву», инженеры будут ориентироваться на внедорожную эксплуатацию – по некоторым данным на автомобиль установят трансмиссию с понижающим рядом передач. Помимо новой Нивы к 2025 году АвтоВАЗ собирается вывести на рынок еще три совершенно новые модели под брендом Lada. К сожалению, подробности здесь неизвестны.