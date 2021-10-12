АвтоВАЗ повысит цены на машины с 18 октября

Сейчас положение дел на рынке такое, что ценники меняются каждый день - успевай только фиксировать. Разумеется, накрутка идет от дилеров, но и сами автопроизводители, что называется, под шумок, повышают розничный прайс.

Взять, к примеру, отечественную Lada. Недавно стало известно, что компания снова решила повысить цены на весь свой модельный ряд. Как сообщает сообщества «Лада Ларгус Клуб». Самое большое удорожание произойдет с моделью Lada Niva Legend 5D (5-дверная классическая «Нива»). Прибавка составит более пятнадцати тысяч рублей. Классический трехдвеный внедорожник вместе с Niva Travel (бывшая Chevrolet Niva) поднимутся в цене более чем на девять с половиной тысяч рублей. Популярная Lada Vesta вырастет в цене на 9600 рублей, повышение стоимости Xray в зависимости от комплектации составит от 7600 до 10600 рублей. Меньше всего повышение цены отразится на модели Lada Granta – всего шесть тысяч рублей.

Отметим, что это уже шестое удорожание автомобилей Lada за год! Любопытна динамика цен – если в июле 2020 года Granta в кузове седан, в комплектации Classic с двигателем 1.6 литра 8 клапанов стоила 533500 рублей, то на июнь текущего года она оценивалась уже в 561500 рублей. В сентябре цены повысили на десять тысяч, сейчас прибавляем еще шесть и получается, что рост составляет более 40 тысяч!