АвтоВАЗ расширил палитру цветов Niva

АвтоВАЗ изменил цветовую гамму для кузовов внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel

Во-первых, из палитры убрали базовый оттенок «Белое облако», заменив его на бело-серебристый металлик «Ледниковый». Что касается опциональных цветов, то у Lada Niva Legend появился коричневый оттенок под названием «Брюн», ранее известный по Lada Largus. Внедорожник Lada Niva Travel теперь можно выкрасить в радикально-чёрный металлик «Чёрное зеркало».

Lada Granta ранее получила набор новых оттенков, включающий цвета, изначально разработанные для Lada Vesta. Это, к примеру, серо-синий оттенок «Булат».