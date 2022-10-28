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28 окт 2022

АвтоВАЗ расширил палитру цветов Niva

АвтоВАЗ расширил палитру цветов Niva
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ изменил цветовую гамму для кузовов внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel

Во-первых, из палитры убрали базовый оттенок «Белое облако», заменив его на бело-серебристый металлик «Ледниковый». Что касается опциональных цветов, то у Lada Niva Legend появился коричневый оттенок под названием «Брюн», ранее известный по Lada Largus. Внедорожник Lada Niva Travel теперь можно выкрасить в радикально-чёрный металлик «Чёрное зеркало».

Lada Granta ранее получила набор новых оттенков, включающий цвета, изначально разработанные для Lada Vesta. Это, к примеру, серо-синий оттенок «Булат».

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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