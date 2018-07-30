АвтоВАЗ опубликовал финансовые итоги деятельности в первом полугодии этого года по международным стандартам. Завод впервые с 2012 получил чистую прибыль

За первые шесть месяцев этого года чистая прибыль российского автогиганта составила 3,1 миллиарда рублей против 4,41 миллиардов рублей убытков годом ранее. Выручка АвтоВАЗа за указанный период выросла на 31,5% до 134,75 миллиардов рублей .

В первом полугодии АвтоВАЗ достиг рыночной доли в России в 20% реализовав 169 884 автомобиля (+21,1%). Экспорт вырос на 61% до 19 672 автомобилей.

На предприятии объясняют успешные итоги деятельности действовавшими первые пять месяцев госпрограммами поддержки авторынка и мероприятиями по сокращению затрат. Впрочем, в отчете завода говорится о получении от Nissan компенсации за прекращение производства моделей японской компании в размере 1,88 миллиардов рублей. Само соглашение расторгнуто в июле, но деньги завод получил раньше.

Руководство АвтоВАЗа делает осторожные прогнозы на второе полугодие этого года. На результаты могут повлиять прекращение господдержки отечественного авторынка, колебания курса валют и рост цен на рынке сырья.

