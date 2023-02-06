АвтоВАЗ уточнил комплектации Niva Legend

Как известно, на российский рынок выходят «Нивы» в самых богатых комплектациях – Urban и Black. К сожалению, некоторых опций у машин все равно не будет

Сейчас мы говорим про систему ABS – да, автопроизводитель уже официально заявил, что данный узел вернется на автомобили Lada уже в этом году, но всё же «Нивы» (даже в старших модификациях) будут обделены вышеуказанной системой.

С другой стороны – кондиционер, обогрев кресел, обогрев зеркал – эти опции на российском внедорожнике будут. Что касается поставок новых модификаций, то первые машины попадут в продажу к середине февраля. Однако, по другим данным информации, ждать их стоит не раньше конца марта.