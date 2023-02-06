Автомобильный портал Motorpage
6 фев 2023

АвтоВАЗ уточнил комплектации Niva Legend

АвтоВАЗ уточнил комплектации Niva Legend

Как известно, на российский рынок выходят «Нивы» в самых богатых комплектациях – Urban и Black. К сожалению, некоторых опций у машин  все равно не будет

Сейчас мы говорим про систему ABS – да, автопроизводитель уже официально заявил, что данный узел вернется на автомобили Lada уже в этом году, но всё же «Нивы» (даже в старших модификациях) будут обделены вышеуказанной системой.

С другой стороны – кондиционер, обогрев кресел, обогрев зеркал – эти опции на российском внедорожнике будут. Что касается поставок новых модификаций, то первые машины попадут в продажу к середине февраля. Однако, по другим данным информации, ждать их стоит не раньше конца марта.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Granta

Lada Granta станет ближе к дагестанцам

03 февраля 2023

У официальных дилеров закончились "Весты"

02 февраля 2023
Lada Niva Urban

Lada возобновила производство Niva Urban

02 февраля 2023

Автомобили Lada снова начнут ржаветь?

30 января 2023

АвтоВАЗ снова упростил "Гранту"

27 января 2023

АвтоВАЗ завершил продажи LADA Xray и Xray Cross

26 января 2023

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed LX - exeed lx (2021) скопируйте, если сможете Тест драйв
05 февраля 2023

Exeed LX
"Скопируйте, если сможете"
Москвич 3 - москвич 3 (2023) «москвич» слезам не верит
Тест драйв
01 февраля 2023

Москвич 3
"«Москвич» слезам не верит"
Evolute i-Pro - evolute i-pro (2022) готовность номер…
Тест драйв
28 января 2023

Evolute i-Pro
"Готовность номер…"
Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный
Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"

Написано новостей:

3 2 3 6 6