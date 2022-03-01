Цены на автомобили Lada пробили все психологические отметки

Отечественный автомобильный концерн резко повысил розничные цены на весь свой модельный ряд. Некоторые модели подорожали более чем на двести тысяч рублей

Максимальная прибавка коснулась семейства Largus – и фургоны, и универсалы подорожали сразу на 240 тысяч рублей, и теперь цены стартуют с отметки в 1076900 рублей (универсал) и 1084900 (фургон). Сильно прибавил в цене и хэтчбек XRAY – плюс 170 тысяч рублей. Не отстает и семейство Vesta – также плюс 170 тысяч рублей. Наименьшим подорожанием отметилась модель Granta – плюс 63 тысячи рублей.

Подорожание объяснимо скачками курса валют - в автомобилях Lada применено много иностранных комплектующих – дорожает их закупка, а значит, повышается и ценник. В целом ситуация на автомобильном рынке остается крайне нестабильной. Некоторые бренды уже заявили о замораживании деятельности официальных дилеров - Volvo и General Motors также сообщили о прекращении поставок машин на наш рынок. Причин возникновения таких ситуаций много – к примеру, иностранные автопроизводители официально говорят о сложности торговли с Россией из-за непростой геополитической обстановки.