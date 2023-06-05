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5 июн 2023

Глава АвтоВАЗ подтвердил глобальную модернизацию «Нивы»

Глава АвтоВАЗ подтвердил глобальную модернизацию «Нивы»

Отечественный внедорожник постоянно совершенствовался, пусть и точечно. К сожалению, главный узел – двигатель постоянно обходили вниманием. Впрочем, скоро все изменится

В своем недавнем заявлении глава АвтоВАЗа, Максим Соколов, сообщил, что в ближайшее время на рынке появятся «Нивы» для которых адаптируют 8-клапанный, 90-сильный мотор объемом1.6 литра от переднеприводных машин – Lada Granta и Lada Vesta.

Также появится и особая – заряженная версия Lada Niva Legend Sport, которая будет иметь 1,8-литровый двигатель от Весты отдачей в 122 лошадиные силы. К слову, о последней модификации в СМИ говорили уже давно – с осени прошлого года. Был показан и прототип, правда, в гоночной модификации для команды Lada Sport Rosneft.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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