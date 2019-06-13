Автомобильный портал Motorpage
13 июн 2019

Глава АвтоВАЗа рассказал о сроках появления новой Нивы

Глава АвтоВАЗа рассказал о сроках появления новой Нивы
Автор фото: фирма-производитель

Новый внедорожник, который появится не ранее чем через три года, будут выпускать параллельно с моделью нынешнего поколения

Внедорожник Lada 4x4 следующего поколения выйдет на рынок не ранее 2022 года. Об этом в интервью изданию «Ведомости» рассказал президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис. Глава Волжского автозавода также подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что новый внедорожник будут выпускать параллельно с моделью нынешнего поколения. При этом он подчеркнул, что этот вопрос еще находится на обсуждении, однако, окончательное решение будет принято в скором времени.

Напомним, что к проекту нового поколения Lada приковано большое внимание. В мае этого года в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилось патентное изображение неизвестного внедорожника АвтоВАЗа, который, предположительно, придет на смену модели 4x4. Такое предположение объясняется тем, что автомобиль, изображенный в документах, напоминает концепт-кар Lada 4x4 Vision, представленный в августе 2018 г. в рамках Московского автосалона.


 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Ведомости

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada XRay 2019

Отзыв на тысячу

05 июня 2019
Lada Granta

Lada Granta станет ралли-каром

03 июня 2019

Жить в Lada Granta

30 мая 2019
Lada XRAY Cross 2019

Отзыв Lada XRAY Cross

27 мая 2019

Водители, сдавайте свои "Ларгусы"

21 мая 2019
Lada XRay 2019

Lada XRay оснастят вариатором

17 апреля 2019

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo XC90, Volkswagen Touareg - сравнительный тест volkswagen touareg 3.0 tdi 2019 и volvo xc90 2.0 d5 2015. скандинавский бестселлер отбивает атаки молодого «тевтонца» Сравнительный тест
12 июня 2019

Volvo XC90, Volkswagen Touareg
"Volkswagen Touareg и Volvo XC90: скандинавский бестселлер отбивает атаки молодого «тевтонца»"
Volvo V90 Cross Country - вагонные споры: volvo v90 cross country 2017 как оппонент противников кузова универсал
Тест драйв
10 июня 2019

Volvo V90 Cross Country
"Вагонные споры: Volvo V90 Cross Country как оппонент противников кузова универсал"
Toyota Corolla - toyota corolla 2019 сдать экзамены экстерном
Тест драйв
07 июня 2019

Toyota Corolla
"Сдать экзамены экстерном"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq 2017 медвежий край
Автопутешествия
05 июня 2019

Skoda Kodiaq
"Медвежий край"

Написано новостей:

2 3 5 5 3