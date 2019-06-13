Глава АвтоВАЗа рассказал о сроках появления новой Нивы

Новый внедорожник, который появится не ранее чем через три года, будут выпускать параллельно с моделью нынешнего поколения

Внедорожник Lada 4x4 следующего поколения выйдет на рынок не ранее 2022 года. Об этом в интервью изданию «Ведомости» рассказал президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис. Глава Волжского автозавода также подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что новый внедорожник будут выпускать параллельно с моделью нынешнего поколения. При этом он подчеркнул, что этот вопрос еще находится на обсуждении, однако, окончательное решение будет принято в скором времени.

Напомним, что к проекту нового поколения Lada приковано большое внимание. В мае этого года в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилось патентное изображение неизвестного внедорожника АвтоВАЗа, который, предположительно, придет на смену модели 4x4. Такое предположение объясняется тем, что автомобиль, изображенный в документах, напоминает концепт-кар Lada 4x4 Vision, представленный в августе 2018 г. в рамках Московского автосалона.



