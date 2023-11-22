Иностранные партнеры не могут сотрудничать с АвтоВАЗ из-за санкций

После того, как США ввели санкции против ряда российских компаний, включая АвтоВАЗ, банки дружественных и недружественных стран стали блокировать все денежные платежи. Это привело к невозможности дальнейшего продолжения сотрудничества с китайскими партнерами

Данную информацию подтвердил глава АвтоВАЗ Максим Соколов. Также он отметил, что компания может уменьшить производственный план на 10% до 360 000 автомобилей Lada в этом году. Такое сокращение связано с тем, что существует риск потерять логистические цепочки по доставке комплектующих. Однако, благодаря достаточному объему запаса деталей у АвтоВАЗ будет время заменить поставщиков, которые прекратили сотрудничество в связи с санкциями.

И все же, Максим Соколов подтвердил планы по запуску производства электромобиля Lada e-Largus в следующем году. Однако до сих пор неясна ситуация с сотрудничеством АвтоВАЗ и китайским концерном FAW по производству новой модели Lada X-Cross.