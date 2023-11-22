Автомобильный портал Motorpage
22 ноя 2023

Иностранные партнеры не могут сотрудничать с АвтоВАЗ из-за санкций

Иностранные партнеры не могут сотрудничать с АвтоВАЗ из-за санкций

После того, как США ввели санкции против ряда российских компаний, включая АвтоВАЗ, банки дружественных и недружественных стран стали блокировать все денежные платежи. Это привело к невозможности дальнейшего продолжения сотрудничества с китайскими партнерами

Данную информацию подтвердил глава АвтоВАЗ Максим Соколов. Также он отметил, что компания может уменьшить производственный план на 10% до 360 000 автомобилей Lada в этом году. Такое сокращение связано с тем, что существует риск потерять логистические цепочки по доставке комплектующих. Однако, благодаря достаточному объему запаса деталей у АвтоВАЗ будет время заменить поставщиков, которые прекратили сотрудничество в связи с санкциями. 

И все же, Максим Соколов подтвердил планы по запуску производства электромобиля Lada e-Largus в следующем году.  Однако до сих пор неясна ситуация с сотрудничеством АвтоВАЗ и китайским концерном FAW по производству новой модели Lada X-Cross.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

Lada X-Cross под угрозой? Как санкции повлияют на сотрудничество АвтоВАЗ и FAW?

14 ноября 2023

Lada на электротяге: какие новинки готовит АвтоВАЗ в ближайшем будущем?

14 ноября 2023

Путин рассказал о расширении производства автомобилей Lada в Казахстане

10 ноября 2023
Lada Granta

Granta в кузове универсал - все!

07 ноября 2023
Lada Vesta Sportline

Сколько стоит новая Lada Vesta Sportline?

31 октября 2023

Когда появится Lada Niva Sport?

26 октября 2023

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Ertiga - suzuki ertiga (2022) «то, что доктор прописал» Тест драйв
21 ноября 2023

Suzuki Ertiga
"«То, что доктор прописал»"
Changan Alsvin - changan alsvin (2023) «мы стали лучше одеваться»
Тест драйв
14 ноября 2023

Changan Alsvin
"«Мы стали лучше одеваться»"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) «у нас есть мечта»
Тест драйв
07 ноября 2023

GAZ Соболь NN
"«У нас есть мечта»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 0 9 2