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21 сен 2022

Когда на автомобилях Lada появится ABS

Когда на автомобилях Lada появится ABS

АвтоВАЗ, наконец-то, определился с точными планами по доукомплектованию своих моделей важными системами безопасности – ABS и ESP.

По заявлению президента компании, Максима Соколова, это произойдет уже в следующем году. Пока же российский автопроизводитель ищет альтернативные источники поставок электронных систем на замену Bosch, и, по неофициальным данным, выбор АвтоВАЗа может пасть на китайскую компанию Trinova.

Отметим, что в мае следующего года АвтоВАЗ планирует наладить сборку машин с 16-клапанными моторами.Также в 2023 году завод планирует «восстановить и успеть в достаточной степени локализовать» производство Lada Largus и Vesta. 

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