Lada Granta получит новый двигатель

Модернизированный 8-клапанный мотор, который дебютировал на новом Lada Largus пропишется и на самой младшей модели Lada – Granta.

Главное отличие мотора – возросшая мощность. Если ранее он развивал 87 лошадиных сил, то теперь его отдача составляет уже 90 коней. Вырос и крутящий момент. Пусть ненамного – всего три ньютон-метра (со 140 до 143), но факт остается фактом. Производитель также заявляет, что новый двигатель будет отличаться сниженным расходом топлива.

Важный момент- модернизация движка отодвинула необходимый лимит километража для проведения процедуры регулировки. Теперь эти манипуляции надо производить на девяносто тысячах километров.