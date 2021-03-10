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10 мар 2021

Lada Granta получит новый двигатель

Lada Granta получит новый двигатель
Автор фото: фирма-производитель

Модернизированный 8-клапанный мотор, который дебютировал на новом Lada Largus пропишется и на самой младшей модели Lada – Granta.

Главное отличие мотора – возросшая мощность. Если ранее он развивал 87 лошадиных сил, то теперь его отдача составляет уже 90 коней. Вырос и крутящий момент. Пусть ненамного – всего три ньютон-метра (со 140 до 143), но факт остается фактом. Производитель также заявляет, что новый двигатель будет отличаться сниженным расходом топлива.

Важный момент- модернизация движка отодвинула необходимый лимит километража для проведения процедуры регулировки. Теперь эти манипуляции надо производить на девяносто тысячах километров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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