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3 июл 2023

Lada Niva Legend переживет модернизацию

Lada Niva Legend переживет модернизацию
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ готовит Lada Niva Legend к небольшой модернизации. На конвейере уже собрали тестовую партию обновленных внедорожников

Собственно, все доработки сводятся к установке фетровых подкрылок, нового ворсового ковра в салоне и пластиковых накладок на пороги. Возможно, что машине расширят и цветовую палитру. Сейчас внедорожник окрашивают в белый, черный и зеленый оттенки.

В начале лета президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что классическая Niva точно отметит свой 50-летний юбилей, то есть продержится на конвейере как минимум до 2027 года. В следующем же году автомобиль ожидает масштабный рестайлинг, в результате которого «Нива» получит новый двигатель.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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