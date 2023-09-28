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28 сен 2023

Lada Niva Legend подорожала

Lada Niva Legend подорожала
Автор фото: фирма-производитель

Компания АвтоВАЗ повысила стоимость «топовой» версии Lada Niva Legend Bronto на 34 000 рублей. Теперь такой внедорожник можно приобрести от 1 209 900 рублей

От стандартной Lada Niva Legend версия Bronto отличается увеличенным до 240 мм дорожным просветом, самоблокирующимися межколесными дифференциалами винтового типа, литыми 15-дюймовыми дисками с шинами 235/75, а также некоторыми элементами интерьера. Напомним, что такой внедорожник представлен в двух комплектациях: Luxe и Prestige. К слову, флагманское исполнение Prestige теперь оценивается от 1 259 900 рублей. Оно отличается наличием светодиодного блока передних фар, пластиковыми бамперами, иной решеткой радиатора, а также опциональной «люстрой» на крыше за дополнительные 35 000 рублей.

Lada Niva Bronto оснащается бензиновой рядной «четверкой» объемом 1,7 л. Мощность - 83 л.с. и 129 Нм крутящий момент. Максимальная скорость - 137 км/ч. В паре с мотором работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Привод - полный. 

При написании новости использовалась информация:
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