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3 дек 2018

Lada Van - секретный автомобиль

Lada Van - секретный автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ, как представитель альянса, подал в Минпромторг заявку на специнвестконтракт (СПИК). В его рамках планируется производство автомобилей всех представленных на территории РФ брендов альянса. В свою очередь, среди всех наименований затесались две интересные позиции.

Да, среди "Кашкаев", "Вест" и "Аутледеров"  появились два имени- Lada Largus SW и Lada Van. До конца неизвестно, какие машины скрываются под этими названиями, однако, можно сделать несколько предположений.  Что касается Lada Largus SW,  то им может оказаться известный (в Европе и на Украине) минивэн Lodgy. Относительно Lada Van, есть мнение, что им также может стать Lodgy , только в коммерческом обличии.  Таким образом, можно говорить о том, что, фактически, нас ждет обновление линейки Largus.

Однако, совсем недавно, портал Drom  заявил, что  Lada Van будет совсем другим автомобилем.  Ссылаясь на собственные источники на АвтоВАЗ, корреспонденты говорят о видоизмененном Renault Dokker, которому "прицепят передок" от Lada Vesta.  Кроме того, называются и сроки появления новой модели - 2020 год.

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При написании новости использовалась информация:
Автостат, drom

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