АвтоВАЗ, как представитель альянса, подал в Минпромторг заявку на специнвестконтракт (СПИК). В его рамках планируется производство автомобилей всех представленных на территории РФ брендов альянса. В свою очередь, среди всех наименований затесались две интересные позиции.

Да, среди "Кашкаев", "Вест" и "Аутледеров" появились два имени- Lada Largus SW и Lada Van. До конца неизвестно, какие машины скрываются под этими названиями, однако, можно сделать несколько предположений. Что касается Lada Largus SW, то им может оказаться известный (в Европе и на Украине) минивэн Lodgy. Относительно Lada Van, есть мнение, что им также может стать Lodgy , только в коммерческом обличии. Таким образом, можно говорить о том, что, фактически, нас ждет обновление линейки Largus.

Однако, совсем недавно, портал Drom заявил, что Lada Van будет совсем другим автомобилем. Ссылаясь на собственные источники на АвтоВАЗ, корреспонденты говорят о видоизмененном Renault Dokker, которому "прицепят передок" от Lada Vesta. Кроме того, называются и сроки появления новой модели - 2020 год.