Lada запретит дилерам торговать машинами без дополнительного оборудования

АвтоВАЗ собирается устанавливать на автомобили Lada дополни­тельное оборудо­вание в обязательном порядке. По предварительным данным обязательная установка начнется с 15 ноября.

Как сообщают наши коллеги из портала «Лада-онлайн», под дополнительным оборудованием производитель подразумевает, например, автомобильный набор (трос, аптечка, огнетушитель). Также в списках обязательных аксессуаров указывается защита картера двигателя, коврики и газовые упоры капота. Отметим, что дополнительное оборудование будет обязательным не для всех комплектаций автомобилей. К примеру, на модели Vesta «допы» можно обнаружить лишь в комплектациях Classic, Comfort и Luxe.

Теперь самое интересное - в зависимости от модели доплата за пакет аксессуаров составит от 8 до 30 тысяч рублей. Однако, что-то нам подсказывает, что в нынешних условиях эти цифры будут на несколько порядков выше.