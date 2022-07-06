Новые Lada Granta с кондиционером начнут собирать уже в августе

Когда АвтоВАЗ представил «упрощенную» модель Granta, никто не предполагал, что машина будет отнюдь не бедной по комплектации, но кое-каких важных опций все равно не хватало.

Да, в новой «Гранте есть и электроусилитель руля, и передние электростеклоподъёмники, отопитель салона, электропривод и обогрев боковых зеркал (в которые встроены ещё и повторители указателей поворота), а также аудиоподготовка — антенна и четыре динамика.

В то же время многие пользователи пожаловались на отсутствие, например, кондиционера. Собственно АвтоВАЗ совсем скоро должен выпустить автомобиль с подобным оборудованием. Источники сообщают, что завод уже нашел российских партнеров, которые могут устанавливать системы охлаждения (раньше кондиционеры были корейскими), и первые машины встанут на конвейер уже в августе. С большой долей вероятности, вместе с кондиционером Granta получит и мультимедийную систему.