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6 июл 2022

Новые Lada Granta с кондиционером начнут собирать уже в августе

Новые Lada Granta с кондиционером начнут собирать уже в августе
Автор фото: фирма-производитель

Когда АвтоВАЗ представил «упрощенную» модель Granta, никто не предполагал, что машина будет отнюдь не бедной по комплектации, но кое-каких важных опций все равно не хватало.

Да, в новой «Гранте есть и электроусилитель руля, и передние электростеклоподъёмники, отопитель салона, электропривод и обогрев боковых зеркал (в которые встроены ещё и повторители указателей поворота), а также аудиоподготовка — антенна и четыре динамика.

В то же время многие пользователи пожаловались на отсутствие, например, кондиционера. Собственно АвтоВАЗ совсем скоро должен выпустить автомобиль с подобным оборудованием. Источники сообщают, что завод уже нашел российских партнеров, которые могут устанавливать системы охлаждения (раньше кондиционеры были корейскими), и первые машины встанут на конвейер уже в августе.  С большой долей вероятности, вместе с кондиционером Granta получит и мультимедийную систему.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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