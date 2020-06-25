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25 июн 2020

Одинокий мальтиец признается Lada в любви

Одинокий мальтиец признается Lada в любви

Житель Мальты Освальд Галеа создал петицию на Change.org, потребовав возобновить продажи новых автомобилей Lada на территории Евросоюза. Правда, его мало кто поддержал

Поклонник Лады заявил, что во всех странах Европы за 40 лет присутствия марки набралось большое количество лояльных клиентов, которые полюбили доступные и интересные российские автомобили. Заодно он потребовал вернуть в Великобританию праворульные Лады: АвтоВАЗ прекратил выпуск таких модификаций в 1997 году, когда ушёл с местного рынка.

Освальд адресовал петицию пяти компаниям — самому АвтоВАЗу, Renault (она владеет российским автопроизводителем), а также другим участникам альянса: Nissan, Mitsubishi и Dacia. Все оставили это без ответа. Из народа же неравнодушными оказались лишь 65 человек, которые поставили подписи под петицией.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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