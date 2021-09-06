Отечественную «Ниву» стали оснащать мотором 1.8

Переделкой SUV занимались специалисты фирмы «Супер-Авто» - придворного предприятия тольяттинского автомобильного гиганта

Вообще, в портфеле «Супер-Авто» уже много проектов. Специалисты данной конторы занимались и доработкой ВАЗ 2114 и Granta, но за «Ниву» они взялись впервые. Причины, по которым был выбран именно мотор 1.8, не указываются, но он дал ощутимую прибавку к динамике внедорожника - до сотни автомобиль с таким силовым агрегатом разгонится за 12–13 секунд. Это на четыре секунды быстрее результата, который демонстрирует «Нива» со штатным мотором 1.7.

Самое интересное заключается в том, что машина сохранила штатную 5-ступенчатую трансмиссию и постоянный полный привод. Первый тираж составит 300 экземпляров – все переделки сертифицированы, так что машину преспокойно можно поставить на учет.