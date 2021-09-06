Автомобильный портал Motorpage
6 сен 2021

Отечественную «Ниву» стали оснащать мотором 1.8

Отечественную «Ниву» стали оснащать мотором 1.8
Автор фото: фирма-производитель

Переделкой SUV занимались специалисты фирмы «Супер-Авто» - придворного предприятия  тольяттинского автомобильного гиганта

Вообще, в портфеле «Супер-Авто» уже много проектов. Специалисты данной конторы занимались и доработкой  ВАЗ 2114 и Granta, но за «Ниву» они взялись впервые. Причины, по которым был выбран именно мотор 1.8, не указываются, но он дал ощутимую прибавку к динамике внедорожника - до сотни автомобиль с таким силовым агрегатом разгонится за 12–13 секунд. Это на четыре секунды быстрее результата, который демонстрирует «Нива» со штатным мотором 1.7.

Самое интересное заключается в том, что машина сохранила штатную 5-ступенчатую трансмиссию и постоянный полный привод. Первый тираж составит 300 экземпляров – все переделки сертифицированы, так что машину преспокойно можно поставить на учет.

При написании новости использовалась информация:
carsweek

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Niva Legend

В Британии появилась необычная Нива с автоматом

02 сентября 2021

Глава Ростеха похвалил качество автомобилей Lada.

02 сентября 2021

Салон новой Lada Vesta показали публике

01 сентября 2021
Lada Granta

У Lada Granta появится версия "лоу-кост"

30 августа 2021
Lada Niva Travel

Lada Niva Travel останется в строю надолго.

26 августа 2021

АвтоВАЗ займется электромобилями

25 августа 2021

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Taos - volkswagen taos (2022) сыграл в гольф по новым правилам Тест драйв
06 сентября 2021

Volkswagen Taos
"Volkswagen Taos сыграл в гольф по новым правилам"
Subaru WRX STI - subaru wrx sti (2018) классик при жизни
Тест драйв
03 сентября 2021

Subaru WRX STI
"Классик при жизни"
Audi A3 - audi a3 (2021) без разницы, четыре или пять, но за три
Тест драйв
01 сентября 2021

Audi A3
"Без разницы, четыре или пять, но за три"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 9 0 1 0