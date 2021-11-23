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23 ноя 2021

Почему Lada Revolution «не взлетела»?

Почему Lada Revolution «не взлетела»?

Проект Revolution можно назвать знаковым. В начале нулевых на него делали очень высокую ставку – еще бы, помимо создания машины планировалось запустить на АвтоВАЗе собственное гоночное подразделение, а также организовать несколько отечественных гоночных серий, по типу DTM в Европе. С последними двумя пунктами удалось справиться, а вот со строительством машин дело не заладилось…

Да, нынешние гонки РСКГ (чемпионат по кольцу) и подразделение Lada Sport  выросли из периода 2003-2008 года, когда на АвтоВАЗе строили прототипы Revolution и устраивали заезды Национальной гоночной серии «АВТОВАЗ». Монокубок был действительно успешным мероприятием. Что касается машин, то для гонок построили с десяток прототипов  первой и второй серии.

Но мало кто знает, что была и третья серия. Над ней начали работать в конце 2007 года. Важное отличие заключалось в том, что машину готовили не только для трека, но и для обычных дорог. То есть, при удачном развитии событий мы могли бы увидеть  первый отечественный спорткар. А его, к слову, и увидели -  в 2008 году, правда, лишь в статусе ходового макета.

Как на днях сообщил Андрей Рузанов (непосредственно принимал участие в разработке спорткара) в своем интервью каналу «На заводе», довести машину до конвейера помешал финансовый кризис 2008 года. Проект пришлось свернуть, а жаль, ведь предполагалось, что готовый продукт сможет похвастать  отменными динамическими характеристиками. Предполагалось, что в автомобиль установят двухлитровый турбо-мотор от Renault Megane RS, мощность которого составит 245 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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