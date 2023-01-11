Появились подробности о модернизации Niva Legend

Lada Niva Legend в течение 2023 года ждет небольшое обновление. А в течение ближайших трех лет автомобиль может пережить и серьезную техническую модернизацию

Как сообщают инсайдеры, в ближайшее время внедорожник может получить задние светодиодные фонари и светодиодные же ДХО. Также Нива обзаведется электрокорректором фар. Что касается салона, то на автомобиль установят новые дверные карты и улучшат шумоизоляцию.

Более серьезная модернизация начнется уже после 2023-го: оригинальный 1,7-литровый мотор Niva Legend заменят на двигатель от переднеприводного автомобиля и установят новый передний подрамник. По предварительным данным заводчане установят на «Ниву» 106-сильный мотор 1.6 от Vesta.