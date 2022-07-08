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8 июл 2022

Производство "упрощенной" Нивы будет отложено

Производство "упрощенной" Нивы будет отложено
Автор фото: фирма-производитель
По плану АвтоВАЗ должен был запустить конвейерную сборку внедорожника уже 11 июля, однако, эксперты сообщают, что все процессы затянутся.
Интересный факт,  по оценкам главы АвтоВАЗа, Максима Соколова, Lada Niva Legend локализована на 95%. Но никто не отменял пяти процентов иностранных комплектующих - именно они и стали помехой в запуске сборки. Если говорить конкретнее, то отечественный концерн испытывает нехватку с ремнями безопасности.
 
Первое время завод рассчитывает работать на запасах, сформированных за время простоя линии. Однако запасы получились не слишком масштабными, и надолго их не хватит. Разумеется, есть надежда на китайских партнеров, но здесь опять подводит логистика.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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