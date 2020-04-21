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21 апр 2020

Прошил свой "Жигуль"- слетел с гарантии

Прошил свой "Жигуль"- слетел с гарантии

Дилеры АвтоВАЗа будут проверять двигатели всех автомобилей на наличие чип-тюнинга. При обнаружении любого вмешательства в прошивку штатного агрегата, на мотор автомобиля перестанет распространяться гарантия

В сети появилась информация, что специалисты дилерских центров получат в распоряжение специальное программное обеспечение, которое будет установлено на их планшеты. Программа способна считывать прошивку электронных блоков управления и выявлять признаки вмешательства. Любые изменения заводских настроек двигателя будут считаться отклонением от нормы, и программа сразу это обнаружит. По словам специалистов, скрыть изменения прошивки не помогут даже различные варианты маскировок, которые делают компании, специализирующиеся на чип-тюнинге двигателей.

Проверка двигателя будет производиться при посещении дилера по гарантии и при плановом техобслуживании. Все данные о прошивке ЭБУ будут отправляться на завод АвтоВАЗа в автоматическом режиме при подключении диагностического сканера. Полученная в ходе проверки информация может являться причиной снятия с гарантии. Любопытно, что официального заявления относительно данных мер пока еще не представлено.

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