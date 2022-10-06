В России импортозаместили детали для коробок передач LADA

Предприятие СОАТЭ в Белгородской области вдвое увеличило объём производства компонентов для механических коробок передач. Сейчас данная компания является основным поставщиком трансмиссионных деталей для Lada

Ранее предприятие выпускало порядка 120 тысяч комплектов деталей для механизмов переключения передач в год, сейчас это число увеличено до 280 тысяч. Эти комплекты используются при сборке механических коробок для Lada Granta, Vesta и Niva. Разумеется, уровень локализации здесь - 100-процентный. Все детали изготавливаются исключительно из российского сырья.

К слову, недавно руководство АвтоВАЗа заявило о том, что не будет разрабатывать собственную автоматическую коробку передач, так как это требует очень больших финансовых вложений. Скорее всего завод будет закупать иностранные агрегаты китайского производства.