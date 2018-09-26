Vesta и Largus дорожают с 1 октября

АвтоВАЗ поднимает цены на самые продаваемые модели своих машин Vesta и Largus

В среднем размер подорожания составит около 10 тыс. рублей в зависимости от конкретной комплектации. Изменение цен произойдёт 1 октября.

В сентябре цены автомобильного рынка традиционно увеличиваются. Это касается многих брендов и моделей, в первую очередь самых продаваемых. Стоит заметить, что политика АвтоВАЗа отличается от действий других брендов на российском рынке. Увеличение цен на модели происходит с предварительным уведомлением. Недавно стало известно о повышении цен у большинства дилеров известных марок. Но чаще всего об этом становится известно, как о свершившемся факте.

Автомобили бренда Лада на сегодняшний день не только продолжают лидировать на домашнем рынке, но и увеличивают отрыв от ближайших конкурентов. Самая популярная модель Лада Веста. За август Волжский завод продал более 8 500 этих авто. Всего машин марки Лада в августе было продано больше 28,6 тыс. штук.