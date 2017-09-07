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7 сен 2017

АвтоВАЗ готовится к запуску производства универсала Vesta SW

АвтоВАЗ готовится к запуску производства универсала Vesta SW
Автор фото: фирма-производитель

Пока сам АвтоВАЗ отмалчивается по поводу даты старта серийного производства универсалов Lada Vesta SW, информация о ней стала достоянием общественности благодаря оплошности пресс-службы городской администрации Ижевска, которая с гордостью сообщила о приглашении на церемонию запуска 11 сентября 2017 года мэра города Юрия Тюрина.

Ранее на АвтоВАЗе говорили, что как раз к началу осени на площадке Lada Ижевск будут закончены все подготовительные к серийному производству работы. Следом за универсалом начнется и производство приподнятой версии, Lada Vesta SW Cross, но она поступит к дилерам лишь к концу года.

Цены на универсал Lada Vesta SW Cross пока не объявлены, как и технические характеристики. Ожидается, что универсал позаимствует двигатели и трансмиссии у седана. Президент АвтоВАЗа Николя Мор говорил о том, что самая дорогая версия «кроссовой» Vesta SW будет стоить дороже 800 тысяч рублей. Получается, что ориентироваться надо на цену в 720-750 тысяч рублей за базовую версию обычного универсала.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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