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26 июл 2022

АвтоВАЗ изменил условия гарантии для модели Vesta

АвтоВАЗ изменил условия гарантии для модели Vesta
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ изменил стандартную политику заводской гарантии для Lada Vesta NG, ограниченная партия которой скоро поступит дилерам

Как известно, пределы гарантии определяются двумя параметрами – километражем или сроком эксплуатации автомобиля.  В случае с автомобилями Lada значения были такими – сто тысяч километров пробега или три года (смотря что именно наступит раньше). Теперь же годовое значение уменьшили – до двух лет, хотя гарантийный пробег оставили без изменений. Причины такого решения представители завода не раскрывают.

Отметим, что ещё одна модель, для которой существуют особые гарантийные условия, — это Lada Niva Legend. На неё гарантия действует 2 года или 50 тысяч километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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