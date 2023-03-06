Автомобильный портал Motorpage
6 мар 2023

АВТОВАЗ начал промышленное производство LADA Vesta нового поколения

АВТОВАЗ начал промышленное производство LADA Vesta нового поколения
Автор фото: фирма-производитель

3 марта 2023 года на производственной площадке АВТОВАЗа в Тольятти начался выпуск автомобилей LADA Vesta нового поколения.

Пожалуй, самый главный вопрос, который волнует всех нас – оснащение машины. Учитывая тот факт, что Lada сейчас производит машины без подушек безопасности, без ABS и прочих опций, комплектация «Вест» интересует наших соотечественников особенным образом. Впрочем, переживать здесь не стоит - LADA Vesta нового поколения штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности, системой АБС. На автомобиль установлены светодиодная оптика (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система.

Зато с двигателями есть нюансы – первое время автомобили будут оснащаться восьмиклапанным 90-сильным мотором, который знаком нам по «Грантам» и «Ларгусам». Интересный факт – в случае с Vesta руководство говорит о восьмиклапанном двигателе, как о временном решении, однако, оно не отрицает, что в случае востребованности со стороны клиентов его оставят в гамме силовых установок.

При написании новости использовалась информация:
MotorPage

Комментарии к новости

Последние новости

...

АвтоВАЗ запатентовал новую приборную панель для Lada Vesta

14 февраля 2023

У официальных дилеров закончились "Весты"

02 февраля 2023

АвтоВАЗ вернет «Весте» вариатор

10 января 2023
Lada Vesta

Lada Vesta получит упрощенную комплектацию

08 декабря 2022
Lada Vesta NG

Lada Vesta получит 8-клапанный мотор

05 декабря 2022

LADA Vesta останется без автомата в новом году

17 ноября 2022

 Новости Lada Vesta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Dargo - haval dargo x (2022) пламенный привет из поднебесной Тест драйв
05 марта 2023

Haval Dargo
"Пламенный привет из Поднебесной"
Suzuki SX4 - suzuki sx4 (2016) почему простота - это хорошо
Тест драйв
01 марта 2023

Suzuki SX4
"Почему простота - это хорошо"
Geely Tugella - geely tugella (2022) дамский угодник
Тест драйв
26 февраля 2023

Geely Tugella
"Дамский угодник"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"

Написано новостей:

3 2 5 3 6