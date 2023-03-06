АВТОВАЗ начал промышленное производство LADA Vesta нового поколения

3 марта 2023 года на производственной площадке АВТОВАЗа в Тольятти начался выпуск автомобилей LADA Vesta нового поколения.

Пожалуй, самый главный вопрос, который волнует всех нас – оснащение машины. Учитывая тот факт, что Lada сейчас производит машины без подушек безопасности, без ABS и прочих опций, комплектация «Вест» интересует наших соотечественников особенным образом. Впрочем, переживать здесь не стоит - LADA Vesta нового поколения штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности, системой АБС. На автомобиль установлены светодиодная оптика (фары, противотуманные огни, задние фонари), обогрев ветрового стекла, зеркал и передних сидений, кондиционер, парктроник, мультимедийная система.

Зато с двигателями есть нюансы – первое время автомобили будут оснащаться восьмиклапанным 90-сильным мотором, который знаком нам по «Грантам» и «Ларгусам». Интересный факт – в случае с Vesta руководство говорит о восьмиклапанном двигателе, как о временном решении, однако, оно не отрицает, что в случае востребованности со стороны клиентов его оставят в гамме силовых установок.