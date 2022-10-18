Автомобильный портал Motorpage
18 окт 2022

АвтоВАЗ назвал точные сроки перезапуска производства Vesta

АвтоВАЗ назвал точные сроки перезапуска производства Vesta

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил на парламентских слушаниях Совета Федерации, что производство Lada Vesta в Тольятти стартует в марте следующего года

Как сообщают СМИ, ранее в официальных заявлениях концерна указывались более размытые сроки – первое полугодие 2023 года.  При этом 13 октября АвтоВАЗ сообщил о сборке первых трех кузовов рестайлинговой модели. Напомним, что все эти процессы происходят из-за переноса сборочной линии из Ижевска в Тольятти.

Глава АвтоВАЗа также предложил включить в программу льготного кредитования новые социальные категории — пенсионеров и военнослужащих. Сейчас субсидии по кредитам доступны, к примеру, медикам и учителям, а также семьям с детьми и покупающим автомобиль впервые.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Vesta SW

На базе Lada Vesta создадут кроссовер

06 сентября 2022
Lada Vesta NG 2022

АвтоВАЗ изменил условия гарантии для модели Vesta

26 июля 2022
Lada Vesta (2022)

Представлена обновленная Lada Vesta

22 февраля 2022

АвтоВАЗ сертифицировал новую Lada Vesta

15 февраля 2022
Lada Vesta 2015 вид сзади

Обновленная Lada Vesta поступит к дилерам уже в феврале

03 февраля 2022
Lada Vesta FL

Производство обновленной Lada Vesta запустится весной следующего года

24 ноября 2021

 Новости Lada Vesta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder - сравнительный тест: volkswagen teramont против nissan pathfinder Сравнительный тест
17 октября 2022

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder
"Битва комод-вагенов"
Citroen C4 - citroen c4 (2004) французские сюрпризы
Вторичный рынок
14 октября 2022

Citroen C4
"Пятнадцатилетний Citroen C4: французские сюрпризы"
Geely Tugella - geely tugella (2020) привидение с турбомотором
Тест драйв
10 октября 2022

Geely Tugella
"Привидение с турбомотором"
Lada XRay - пятилетний lada xray: к призыву на службу готов
Вторичный рынок
06 октября 2022

Lada XRay
"Пятилетний Lada Xray: к призыву на службу готов"

Написано новостей:

3 1 6 5 6