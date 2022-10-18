АвтоВАЗ назвал точные сроки перезапуска производства Vesta

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил на парламентских слушаниях Совета Федерации, что производство Lada Vesta в Тольятти стартует в марте следующего года

Как сообщают СМИ, ранее в официальных заявлениях концерна указывались более размытые сроки – первое полугодие 2023 года. При этом 13 октября АвтоВАЗ сообщил о сборке первых трех кузовов рестайлинговой модели. Напомним, что все эти процессы происходят из-за переноса сборочной линии из Ижевска в Тольятти.

Глава АвтоВАЗа также предложил включить в программу льготного кредитования новые социальные категории — пенсионеров и военнослужащих. Сейчас субсидии по кредитам доступны, к примеру, медикам и учителям, а также семьям с детьми и покупающим автомобиль впервые.