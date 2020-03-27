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27 мар 2020

АвтоВАЗ объявил об отзыве Lada Vesta в России

АвтоВАЗ объявил об отзыве Lada Vesta в России
Автор фото: фирма-производитель

Волжский автозавод отправит на сервис около 400 автомобилей Lada Vesta ради замены обивки центральной стойки кузова

АвтоВАЗ объявил об отзыве 381 автомобиля Lada Vesta в России, машины были проданы с сентября 2019 года по настоящее время. Об этом сообщается на сайте Росстандарта. «Причиной отзыва транспортных средств является проверка соответствия комплектации обивки центральной стойки кузова», — отмечено в сообщении.

АвтоВАЗ уведомит владельцев отзываемых автомобилей о необходимости приехать в дилерский центр. Кроме того, определить, попадает ли машина под отзыв, можно будет по перечню VIN-номеров, который опубликуют на сайте Росстандарта. На сервисе выполнят замену обивки центральной стойки кузова. Ранее Волжский автозавод объявил об отзыве 1,2 тыс. хэтчбеков Lada XRay, которые были реализованы в России с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Автомобили отправили в ремонт из-за необходимости проверки жгута на панели приборов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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