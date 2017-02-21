Пресс-служба отечественной компании АвтоВАЗ сообщает о начале продаж седана Lada Vesta на немецком автомобильном рынке.

Как и было обещано ранее, с сегодняшнего дня немецким клиентам российской компании стал доступен новый автомобиль – седан Lada Vesta. Как сообщает официальный импортер продукции АвтоВАЗа в ФРГ – компания Lada Automobile GmbH – первые сорок автомобилей поступили еще четыре дня назад и сегодня начнется их реализация.

Отечественный седан доступен в Германии в двух комплектациях. Базовая включает в себя легкосплавные колесные диски на 16 дюймов, кондиционер, мультифункциональное рулевое колесо, парктроник, систему круиз-контроля, датчики дождя и света, в такж аудиосистему. Кроме того, в соответствие с местным законодательством, в список технического оснащения седанов были добавлены датчики давления в шинах и боковые подушки безопасности. Такая версия Lada Vesta обойдется будущему владельцу в 12 490 евро (приблизительно 764 620 рублей по текущему курсу ЦБ РФ).

В более продвинутой комплектации седан доукомплектован: системой климат-контроля, информационно-развлекательным комплексом с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и встроенным навигатором, системой подогрева для лобового стекла, а также камерой заднего вида. Начальная стоимость этой комплектации составляет 13 490 евро (около 825 837 рублей).

Вне зависимости от комплектации, немецкая версия Lada Vesta поставляется с единственным и безальтернативным 1,6-литровым двигателем с отдачей 106 л.с., который сертифицирован в соответствие с нормами Евро-6.

В целом же экспортные Lada Vesta отличаются от российских перекалиброванной системой бортовой диагностики и блока управления, а также отсутствием отечественной системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.