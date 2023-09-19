АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada Vesta в Узбекистане

Компания АвтоВАЗ на данный момент рассматривает возможность локализовать производство Lada Vesta NG

Напомним, что в сентябре 2021 года полноценное производство автомобилей марки Lada в Узбекистане было организовано на заводе ADM Jizzak. Компания выпускала универсалы Vesta и кроссоверы XRay. Производство было остановлено в связи с введением санкций против России в 2022 году. Пока нет точной информации о том, на какой завод вернется марка Lada. Сейчас АвтоВАЗ рассматривает разные варианты и ведет переговоры с правительством Узбекистана. В первую очередь, последующее сотрудничество будет зависеть от спроса на внутреннем рынке и возможности производства необходимого объема комплектующих.

Lada Vesta NG оснащается бензиновой рядной «четверкой» объемом 1,6 л. Мощность составит 90 л.с. или 106 л.с. в зависимости от версии. В паре с мотором работает 5-ступенчатая «механика». Привод - передний.