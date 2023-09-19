Автомобильный портал Motorpage
19 сен 2023

АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada Vesta в Узбекистане

АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada Vesta в Узбекистане

Компания АвтоВАЗ на данный момент рассматривает возможность локализовать производство Lada Vesta NG

Напомним, что в сентябре 2021 года полноценное производство автомобилей марки Lada в Узбекистане было организовано на заводе ADM Jizzak. Компания выпускала универсалы Vesta и кроссоверы XRay. Производство было остановлено в связи с введением санкций против России в 2022 году. Пока нет точной информации о том, на какой завод вернется марка Lada. Сейчас АвтоВАЗ рассматривает разные варианты и ведет переговоры с правительством Узбекистана. В первую очередь, последующее сотрудничество будет зависеть от спроса на внутреннем рынке и возможности производства необходимого объема комплектующих.

Lada Vesta NG оснащается бензиновой рядной «четверкой» объемом 1,6 л. Мощность составит 90 л.с. или 106 л.с. в зависимости от версии. В паре с мотором работает 5-ступенчатая «механика». Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
ixbt

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Vesta NG

Обновленная Lada Vesta NG подешевела

11 июля 2023
Lada Vesta NG Signature

У LADA Vesta NG появилась удлиненная версия

02 июня 2023
Lada Vesta NG

Lada Vesta NG получит метановую версию

24 мая 2023
Lada Vesta NG

Lada Vesta: раскрыты детали оснащения

02 мая 2023

Новые Lada Vesta не могут полностью укомплектовать

04 апреля 2023

Lada Vesta совсем скоро получит 16-клапанный мотор

29 марта 2023

 Новости Lada Vesta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed RX - exeed rx (2023) массаж и ароматерапия от exeed rx Тест драйв
13 сентября 2023

Exeed RX
"Массаж и ароматерапия от EXEED RX"
Москвич 3 - москвич 3 (2023) третье пришествие
Тест драйв
06 сентября 2023

Москвич 3
"Третье пришествие"
Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер»
Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 7 7 0