Казалось, предыдущий президент АВТОВАЗа Бу Андерссон, да и нынешний Николя Мор выстроили четкую структуру взаимодействия с поставщиками. Однако из-за срыва поставок комплектующих было приостановлено производство Lada Vesta в Ижевске.

Площадка Lada Ижевск полностью отдана под сборку седанов и универсалов Lada Vesta. И вчера одна из смен рабочих была досрочно отпущена домой: на заводе закончились топливные баки. Виновник — нижегородский «Автокомпонент», который не предупредив АвтоВАЗ заранее недопоставил баки.

В пресс-службе тольяттинского автогиганта говорят, что пока отставание от производственного графика составляет 285 автомобилей и надеются, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.

Впрочем, Lada Vesta может стать дефицитом и без приостановки производства. В марте дилеры заявили, что АвтоВАЗ не открыл майские квоты на эту модель, а апрельские оказались в несколько раз меньше того, что требуется дилерам.