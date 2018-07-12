Спортседан Lada Vesta Sport сложно назвать самой ожидаемой новинкой года, но эта нишевая модификация все равно привлекает к себе большой интерес. АвтоВАЗ раскрыл первые подробности о своем новом спортеседане

Внешне машина практически не отличается от концепта, который демонстрировался публике в 2016 году. Седан получил новый аэродинамический обвес с красными акцентами. У переднего бампера Lada Vesta Sport увеличены пластиковые элементы, в которые интегрированы противотуманные фары. Как говорят на заводе, визуально автомобиль становится немного шире. Радиаторная решетка окрашена в черный глянцевый, а внизу бампера разместился небольшой спойлер, увеличивающий прижимную силу. Также седан получил расширенные колесные арки, в которых разместились 17-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной и накладки на пороги.

По краям заднего бампера появились фальшвентиляционные прорези, в которых размещены датчики парктроника. Сдвоенные выхлопные трубы размещены по центру, а на крышке багажника появился небольшой спойлер с интегрированным светодиодным повторителем стоп-сигнала.

Технические характеристики машины пока не раскрываются. По неофициальной информации Lada Vesta Sport получила новые амортизаторы и пружинны, призванные улучшить управляемость. Под капотом у машины должен разместиться 1,8-литровый бензиновый двигатель, мощность которого специалисты отделения Lada Sport довели до 145 л.с. Вероятнее всего двигатель будет агрегатироваться с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Публичная премьера Lada Vesta Sport пройдет на Московском международном автосалоне в конце августа этого года.

