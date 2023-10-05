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5 окт 2023

АвтоВАЗ расширил оснащение Lada Vesta

АвтоВАЗ расширил оснащение Lada Vesta
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ расширил список оснащения некоторых комплектаций Lada Vesta. Цены также изменились

Следует отметить, что изменения были внесены во все комплектации, но стоимость базовой версии Life не изменилась (1 239 000 рублей). Так, в комплектации Techno (1 720 900 рублей) теперь доступна двухцветная окраска кузова с черной крышей и черными корпусами зеркал заднего вида. Также добавлена камера заднего вида. Они есть теперь и в комплектации Enjoy (1 560 900 рублей). В версии Life расширен функционал аудиосистемы, который дополнен микрофоном с функцией Hands-free.

Напомним, что Lada Vesta оснащается бензиновыми «четверками» мощностью 90 или 106 л.с. в зависимости от версии. Автомобиль комплектуется 5-ступенчатой «механикой». Привод - передний. 

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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