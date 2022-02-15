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15 фев 2022

АвтоВАЗ сертифицировал новую Lada Vesta

АвтоВАЗ сертифицировал новую Lada Vesta

АвтоВАЗ получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство Lada Vesta рестайлингового образца (обозначается как FL, то есть facelift). Выпуск таких машин стартовал на заводе «Лада Ижевск» 11 февраля

Благодаря этому документу, мы теперь можем рассказать о всех отличиях обновленной машины. Начнем с разочарований – моторную гамму решили не трогать. Здесь по прежнему трудятся отечественные двигатели 1.6 и 1.8 (106 и 122 лошадиные силы) в паре с 5-ступенчатой МКПП, а также мотор 1.6 от Renault-Nissan (113 лошадиных сил). В качестве коробки передач в данном случае используется вариатор. Вероятное появление 150-сильного турбо-мотора 1.3, который используется на кроссоверах Renault Arkana и Renault Duster, не подтвердилось. Впрочем, есть надежда, что все исправит рестайлинг Vesta Sport. Конфигурация данного мотора с механической КПП вполне возможна, что успешно показывает новый Renault Duster.

Теперь поговорим про изменения во внешности и интерьере. Если в последнем случае речь идет про цифровую приборную панель и вертикальный планшет мультимедийной системы, то снаружи изменения не будут бросаться в глаза. Обратить на себя внимание смогут лишь новые бампера и фары.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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