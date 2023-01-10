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10 янв 2023

АвтоВАЗ вернет «Весте» вариатор

АвтоВАЗ вернет «Весте» вариатор

АвтоВАЗ во вторник опубликовал официальные итоги 2022 года и обнародовал некоторые планы на будущее

Пожалуй, главным пунктом здесь является официальное заявление о том, что у «Весты» снова появится модификация с автоматической трансмиссией. Как известно из-за ухода Renault и Nissan из России АвтоВАЗ «потерял» доступ к вариаторам фирмы Jatco, но этот узел совсем скоро будет заменен на китайский аналог.  Какая фирма взялась поставлять агрегаты в Тольятти, пока не уточняется. К сожалению, эти данные опровергают информацию о возможном возрождении роботизированной трансмиссии АМТ.

Также АвтоВАЗ займется локализацией платформы кроссовера Renault Duster. «Тележка» станет базой для неких новых моделей, но никаких подробностей компания пока не представила.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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