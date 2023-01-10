АвтоВАЗ вернет «Весте» вариатор

АвтоВАЗ во вторник опубликовал официальные итоги 2022 года и обнародовал некоторые планы на будущее

Пожалуй, главным пунктом здесь является официальное заявление о том, что у «Весты» снова появится модификация с автоматической трансмиссией. Как известно из-за ухода Renault и Nissan из России АвтоВАЗ «потерял» доступ к вариаторам фирмы Jatco, но этот узел совсем скоро будет заменен на китайский аналог. Какая фирма взялась поставлять агрегаты в Тольятти, пока не уточняется. К сожалению, эти данные опровергают информацию о возможном возрождении роботизированной трансмиссии АМТ.

Также АвтоВАЗ займется локализацией платформы кроссовера Renault Duster. «Тележка» станет базой для неких новых моделей, но никаких подробностей компания пока не представила.