Недавняя новинка отечественного автопрома – седан Lada Vesta – в ближайшее время пополнит немецкую линейку АвтоВАЗа.

Как рассказали журналистам официальные представители импортера автомобилей АвтоВАЗа в Германии, компании LADA Automobile GmbH, первая партия из 40 российских седанов уже прибыла в страну и продажи стартуют 21-ого февраля.

Отечественный седан будет представлен на немецком авторынке с единственным двигателем – 1,6-литровым агрегатом с отдачей 106 л.с., который сертифицирован в соответствие с экологическим стандартом Евро-6. Стоит отметить, что модификацию с 1,8-литровым мотором пока даже не планируют сертифицировать.

Список базового оснащения немецкой версии автомобиля является чем-то средним между нашими комплектациями Comfort за 599 тысяч и Luxe за 662 тысяч, но стоит дороже их обеих – 12 490 евро или 768 тысяч рублей. В него входят: комплект подушек безопасности (включая боковые), легкосплавыные 16-дюймовые диски, кондиционер, датчики дождя, света и давления в шинах, система круиз-контроля, партроник, мультифункциональное рулевое колесо и аудиосистема.

Более продвинутая версия за 13 490 евро (приблизительно 829 500 рублей по текущему курсу ЦБ РФ) доукомплектована системой климат-контроля, камерой заднего вида, подогревом для лобового стекла, а также информационно-развлекательным комплексом с 7-дюймовым дисплеем и встроенной навигацией.