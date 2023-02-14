АвтоВАЗ запатентовал новую приборную панель для Lada Vesta

Отечественный концерн разработал для семейства Lada Vesta новый интерфейс приборной панели. Патентные документы оказались в базе Федерального института промышленной собственности

Пожалуй, главное, что бросается в глаза – вся приборная панель будет цифровой. То есть на едином экране будет выводиться многочисленная информация – от часов, запаса хода, расхода топлива до датчиков незакрытой двери или непристегнутого ремня.

Напомним, что в начале февраля АвтоВАЗ начал предсерийное производство Vesta NG. Новинка отличается от предыдущей генерации подкорректированной внешностью, у нее другие бамперы и светотехника. Самое важное - абсолютно новый интерьер.