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20 дек 2018

Клиенты «пролетели» с Lada Vesta Sport

Клиенты «пролетели» с Lada Vesta Sport
Автор фото: фирма-производитель

Выпуск автомобиля откладывается до января следующего года, хотя изначально предполагалось, что новинка появится у дилеров уже в этом месяце

Характерно то, что об этой машине известно все. Журналисты уже успели ее протестировать «в хвост и в гриву», да и простой народ смог познакомиться с автомобилем в рамках Московского международного автосалона, который проходил в августе. Правда к дилерам новинка так и не поступала. Хотя официально Автоваз не делал никаких заявлений, ожидалось, что продажи начнутся этой зимой.

Видимо сбыться этому не суждено, в некоторых СМИ появилась информация, со ссылкой на дилерские источники, что Vesta Sport выйдет лишь в январе. Кстати, в самом АВТОВАЗ от комментариев воздержались, что косвенно подтверждает задержку спортивной «Весты».  К слову, в качестве возможных причин задержки называют повышение ставки НДС, из-за которого ценники на новые автомобили будут переписаны. Между тем, предполагаемая цена будет находиться на уровне миллиона рублей.

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